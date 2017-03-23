Хорнасек: если игроки «Нью-Йорка» не вникнут в систему, будем искать других

Главный тренер «Нью-Йорк Никс»подтвердил, что команда и в дальнейшем будем опираться на концепцию треугольного нападения.«Конечно, если мы стартуем так, как в нынешнем сезоне, то ничего не получится. Но если каким-то образом «Нью-Йорку» удастся начать с нуля в тренировочном лагере и работать в нужном направлении, то с помощью Фила Джексона нынешний состав сможет выглядеть на площадке по-другому. Если же этого не случится, то будем искать других игроков», – цитирует Хорнасека ESPN.