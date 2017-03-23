«Анадолу Эфес» одолел «Фенербахче», несмотря на 19 очков Диксона

В 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» на родном паркете сумел справиться с «Фенербахче». Стартовая четверть прошла под диктовку хозяев и завершилась их победой с перевесом в 7 очков — 21:14.Вплоть до четвёртого игрового отрезка «Анадолу Эфес» наращивал своё преимущество, и к старту заключительной четверти оно составляло 11 очков.Тем не менее «Фенербахче» выдал сильный отрезок в последние минуты поединка, едва не отыгравшись. Однако времени на это гостям не хватило — итоговая победа «Анадолу Эфес» — 80:77.Самым результативным игроком матча стализ «Фенербахче» — 19 очков+8 подборов. В составе победителей 14 пунктов на счету Брайанта Данстона.