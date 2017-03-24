«Клипперс» уступили «Далласу», прервав свою победную серию

«Даллас Маверикс» вырвал победу у «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 97:95 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе «Далласа» стал Сет Карри, набравший 23 очка. Ещё 21 очко на счету Харрисона Барнса. За «Клипперс» 21 очко набрал Блэйк Гриффин, 15 в активе Криса Пола, а Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 14 очков и 18 подборов.
Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Клипперс».