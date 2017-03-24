«Финикс» выставил на матч с «Бруклином» самый молодой стартовый состав в истории

«Финикс Санс» выпустил в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Тайлера Юлиса (21 год), Девина Букера (20), Деррика Джонса-младшего (20), Маркиса Крисса (19) и Алексея Лэня (23). Таким образом, средний возраст этой пятёрки составил 21 год и 14 дней, и это самый молодой стартовый состав в истории лиги.Предыдущим рекордом владел «Лос-Анджелес Клипперс», который в сезоне-2010/11 выставил в стартовой пятёрке Эрика Бледсо, Эрика Гордона, Аль-Фарука Амину, Блэйка Гриффина и Деандре Джордана, чей средний возраст на тот момент составлял 21 год и 143 дня.