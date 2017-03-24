Кейси: у «Торонто» высокий уровень умения отыгрываться

Главный тренер «Торонто Рэпторс»не выразил особого удивления тем, что его команда сумела победить в матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит», уступая по ходу 15 очков.«Всё дело в силе духа и характере. Уровень умения отыгрываться у «Торонто» очень высок. И когда соперник уже списывает нас со счетов, мы находим возможность вернуться в борьбу. Нужно только найти пять игроков, готовых биться на пределе», – цитирует Кейси ESPN.Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 101:84.