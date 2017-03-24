Мэтт Барнс: хочу «убить» «Сакраменто», теперь это мой враг

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уоррриорз»выйдет на предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», за который выступал большую часть сезона, с особой мотивацией.«Я хочу «убить» «Сакраменто». Просто и ясно. Теперь это мой враг. Дела в этой организации обстоят не лучшим образом. Я был очень расстроен итогом пребывания в «Кингз». Я вернулся домой и с гордостью пытался помочь команде добиться успеха. А потом от меня избавились. Это было горькое разочарование», – передаёт слова Барнса ESPN.