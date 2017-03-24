Роуз: при выборе в межсезонье моим приоритетом будут не деньги, а победы

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс», который по окончании текущего чемпионата получит статус свободного агента, рассказал, какими критериями будет руководствоваться при выборе будущего места работы.«Даже не думаю о деньгах. Я уже накопил больше, чем достаточно. Если я закончу играть прямо сейчас, то мне хватит на жизнь. Я хочу побеждать и быть в гармонии самим с собой. Но я не знаю, как будут складываться переговоры. Однако вести диалог, в котором главным предметом обсуждения станут деньги, я не собираюсь», – цитирует Роуза ESPN.