Пашутин: в матче с ЦСКА УНИКС должен играть в контактный баскетбол

Главный тренер УНИКСадал комментарий в преддверии матча Евролиги с ЦСКА, запланированного на 24 марта в Казани.«ЦСКА — один из лидеров в Европе, который уже квалифицировался в плей-офф. У этой команды глубокая сбалансированная «скамейка» игроков. Наиболее стабильными игроками являются Нандо де Коло, Милош Теодосич, Кайл Хайнс Виктор Хряпа и Никита Курбанов. Наша задача — сражаться, чтобы не допустить лёгких бросков Теодосича и де Коло, а также бороться за подборы и показывать контактный баскетбол», — цитирует Пашутина официальный сайт турнира.