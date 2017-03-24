Ватутин: интерес команд НБА к Теодосичу говорит о его высоком классе

Президент ЦСКАпрокомментировал интерес со стороны клубов НБА к защитнику «армейцев» Милошу Теодосичу. В текущем сезоне неоднократно появлялась информация о том, что сербский баскетболист может летом отправиться за океан.«Интерес команд НБА к Милошу лишний раз свидетельствует о том, что он отличный игрок и мы не зря доверяли ему все эти годы. Однако, при всём уважении к Милошу, ЦСКА это не только Теодосич, Хряпа или де Коло, ЦСКА — это команда. После этого сезона у нас заканчиваются контракты девяти игроков, и летом тренерскому штабу и менеджменту клуба предстоит большая работа по комплектованию команды. Как писали классики, согласие есть продукт непротивления сторон, и если летом желания и возможности ЦСКА и Теодосича совпадут, то это одна история, если разойдутся — другая", — приводит слова Ватутина ТАСС.