22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС

УНИКС потерпел 11-е кряду поражение в Евролиге. На этот раз казанцы на своём паркете уступили московскому ЦСКА. Со старта поединка гости захватили инициативу в матче и наращивали своё преимущество. Перед заключительной четвертью их преимущество составляло 17 очков.
В последнем игровом отрезке ЦСКА позволил сопернику немного сократить отставание в счёте, но не более того, итоговая победа подопечных Итудиса — 74:85.
Самым результативным игроком встречи стал Нандо де Коло, набравший 22 очка, также в составе победителей выделился Милош Теодосич, оформивший дабл-дабл (12 очков + 12 передач). У УНИКСА 17 очков набрал Кит Лэнгфорд.