Е. Пашутин: не все легионеры показали желание бороться в матче с ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал сегодняшнее поражение в Евролиге от ЦСКА (74:85), посетовав на игру некоторых легионеров команды.
«У нас была большая мотивация, ЦСКА хороший раздражитель, чемпион Европы. Поэтому мы старались показать свою лучшую игру, играли на победу. Но начали пассивно, допустили несколько ошибок и потерь. Стали проигрывать подбор, а тот, кто выигрывает подбор, тот побеждает.
Именно это обстоятельство не позволило нам сыграть ровно на протяжении всего матча. Однако выходы на площадку Евгения Воронова, Данилы Анджушича, Антона Понкрашова резко добавили нам энергии, они заставили ЦСКА ошибаться.
Тем не менее третью четверть мы тоже начали пассивно, а вот её концовку и всю четвёртую мы провели так, что показали эталонную игру в защите. Не все ребята, я говорю о легионерах, показали сегодня желание бороться, и это меня беспокоит, без этого не добиться больших побед.
И все же есть у нас потенциал, повторюсь, игра в заключительной четверти — это наш эталон, главное, верить в себя и бороться. А в нападении нужно больше двигать мяч», — приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.