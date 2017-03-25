«Денвер» на выезде обыграл «Индиану», Йокич набрал 30 очков, Джордж — 27

«Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Индианы Пэйсерс» со счётом 125:117.«Наггетс» завершили первую половину встречи с перевесом в 11 очков, а после перерыва упрочили лидерство. В заключительной четверти «Индиана» сократила отставание, избежав разгрома, но большего хозяевам добиться не удалось.стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков и 17 подборов, его партнёр по «Денверу»набрал 24 очка. В составе «Пэйсерс» лучшим с 27 очками оказался