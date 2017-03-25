36 очков Батлера не спасли «Чикаго» от домашнего поражения «Филадельфии»

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» дома проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 107:117.«Сиксерс» завершили первую половину встречи с перевесом в 13 очков, а после перерыва упрочили лидерство. В заключительной четверти «Чикаго» немного сократил отставание, избежав разгрома, но большего хозяевам добиться не удалось.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 передач. В составе победителей лучшим оказался, на счету которого 32 очка и 10 подборов.