«Голден Стэйт» выиграл у «Сакраменто», Карри набрал 27 очков, Грин — 23

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете выиграл у «Сакраменто Кингз» со счётом 114:100.По итогам первой половины встречи хозяева вели с разницей в семь очков, а после перерыва довели преимущество до разгромного. В заключительной четверти «Кингз» несколько сократили отставание, но избежать поражения не сумели.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач, его партнёр по «Уорриорз»набрал 23 очка. В составе «Сакраменто» лучшим с 22 очками стал