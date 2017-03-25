Леброн Джеймс попал в список величайших мировых лидеров

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс включён в список величайших мировых лидеров по версии Fortune. Баскетболист занял в этом рейтинге 11-е место. Составители рейтинга отметили критику Джеймса в адрес политики президента США Дональда Трампа.
Возглавил список президент бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» Тео Эпштейн. Вторым оказался председатель компании Alibaba Group Джек Ма. Третье место занял Папа римский Франциск.
Также в список из 50 человек попали певица Шакира (27-е место) и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.