В. Карасёв: нужно было самим себе доказать, что можем играть с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал сегодняшнюю победу команды над «Локомотивом» (83:80) в очередном матче Единой лиги ВТБ.
«Очень важная игра была для нас и с турнирной точки зрения, и с психологической. Морально нам было необходимо побеждать сегодня. Мы проиграли «Локомотиву» три игры в этом сезоне, и нужно было самим себе доказать, что мы можем играть с этой командой и обыгрывать её.
Пришлось сегодня пожертвовать подборами, игрой под кольцом. Ускорили игру, располагались широко по периметру, агрессивно в атаке. Янис Тимма сегодня много играл на позиции 4-го номера. Использовали сегодня много своих свободных бросков и сумели в напряжённой концовке игры добиться победы», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».