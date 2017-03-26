Керр: Дюранту для восстановления нужно ещё две недели

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»рассказал о сроках возвращения в строй после травмы одного из лидеров своего коллектива — форварда«Дюранту потребуется ещё как минимум пара недель, чтобы вернуться в ротацию команды», — приводит слова Керра Sportando.1 марта в матче против «Вашингтон Уизардс» Кевин Дюрант получил травму колена, которая до сих пор не позволяет ему вернуться на паркет.В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда 58 поединков, в которых он собирал коллекцию из 25 очков и 8,1 подбора в среднем за игру.