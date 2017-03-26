«Сан-Антонио» оказался сильнее «Нью-Йорка», Леонард набрал 29 очков, Роуз — 24

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 106:98.Хозяева уже по итогам первой половины встречи повели с разницей в 18 очков. После перерыва они позволили соперникам сократить отставание до 4 очков, но большего добиться «Никс» не сумели.В составе победителей 29 очков набрал, а его партнёры по «Сан-Антонио»и Ламаркус Олридж завершили встречи с результатом в 19 очков и 10 подборов.Среди игроков «Никс» лучшими оказались(24 очков и 13 подборов), а также(24).