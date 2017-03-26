«Портленд» нанёс поражение «Миннесоте», Макколлум набрал 32 очка, Уиггинс — 20

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 112:100.По итогам первой половины встречи «Портленд» вёл с разницей в 14 очков, а после перерыва довёл преимущество до разгромного. В заключительной четверти «Миннесота» несколько сократила отставание, но поражения избежать гости не смогли.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 32 очка. В составе победителей лучшим с 20 очками оказался