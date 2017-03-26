Джеймс отказался от защитных очков после девяти минут матча

Форвард «Кливленд Кавальерс»сыграл в специальных защитных очках только первые девять минут матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс», после чего отказался от них. Джеймс использовал очки, поскольку получил повреждение роговицы правого глаза в предыдущем поединке с «Шарлотт Хорнетс» после неумышленного удара в лицо от соперника.Встреча закончилась домашним поражением «Кливленда» со счётом 115:127, а форвард в ней набрал 24 очка, совершил 11 подборов и отдал 8 передач за 41 минуту на площадке.