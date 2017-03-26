Джеймс вышел на 12-е место в истории НБА по количеству результативных передач

Форвард «Кливленд Кавальерс», отдав 8 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс», довёл их общее количество за карьеру до 7 394 (7 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Мориса Чикса и вышел на 12-е место по этому показателю в истории лиги.Теперь ближайшим к 32-летнему Джеймсу стал Род Стриклэнд с 7 987 результативными пасами, а из действующих баскетболистов его опережают только Крис Пол (8 170) и Андре Миллер (8 524). Все, кто находятся в списке выше Джеймса, являются разыгрывающими.