Лю: не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в обороне

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» выразил озабоченность недостатками в игре в обороне незадолго до старта плей-офф.
«У меня создалось впечатление, что мы с «Вашингтоном» играли на разных скоростях. Они были намного быстрее нас.
Не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в защите. Но мы обязаны со всем разобраться», – цитирует Лю ESPN.
Встреча закончилась домашним поражением «Кавальерс» со счётом 115:127.