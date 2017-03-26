Лю: не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в обороне

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» выразил озабоченность недостатками в игре в обороне незадолго до старта плей-офф.«У меня создалось впечатление, что мы с «Вашингтоном» играли на разных скоростях. Они были намного быстрее нас.Не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в защите. Но мы обязаны со всем разобраться», – цитирует Лю ESPN.Встреча закончилась домашним поражением «Кавальерс» со счётом 115:127.