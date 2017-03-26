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175 лет назад 2016
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Лю: не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в обороне

26 марта 2017, воскресенье. 11:50. Баскетбол
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» выразил озабоченность недостатками в игре в обороне незадолго до старта плей-офф.

«У меня создалось впечатление, что мы с «Вашингтоном» играли на разных скоростях. Они были намного быстрее нас.
Не уверен, что у «Кливленда» достаточно времени на решение проблем в защите. Но мы обязаны со всем разобраться», – цитирует Лю ESPN.

Встреча закончилась домашним поражением «Кавальерс» со счётом 115:127.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
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