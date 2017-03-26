Алексей Швед попал в первую символическую сборную Еврокубка

Официальный сайт Еврокубка объявил первую символическую сборную сезона- 2016/2017. В неё вошёл и защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед.
В целом же вся пятёрка выглядит так:
Защитник «Хапоэля» Кёртис Джерреллс, уже упомянутый Алексей Швед, свингмэн «Локомотива-Кубань» Марди Коллинс, черногорский бигмен «Валенсии» Боян Дубльевич, а также центровой «Уникахи» Деян Мусли.
Из всей пятёрки по средним показателям самым результативным стал как раз Алексей Швед, в среднем за игру он собирал коллекцию в 22,1 очка, четыре подбора и 5.2 передачи за матч. Ранее сайт турнира опубликовал и вторую символическую пятёрку нынешнего сезона.