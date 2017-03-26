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175 лет назад 2016
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О'Нил: я должен был получить два приза MVP, которые достались Стиву Нэшу

26 марта 2017, воскресенье. 22:07. Баскетбол
Бывшая звезда НБА Шакил О'Нил считает, что должен был получить приз MVP сезона в 2005 и 2006 годах, когда трофей доставался Стиву Нэшу. О'Нил был признан самым ценным игроком лиги в 2000 году.

«Мы с Леброном Джеймсом похожи. Мы могли бы становиться MVP каждый год. Но голосующие не отдают тебе это звание каждый год, а у Леброна их уже четыре. Я легко должен был получать три. Коби тоже должен был выигрывать три. Я должен был получить те два, что достались Стиву Нэшу. Меня это взбесило, и Нэш об этом знает», — приводит слова О'Нила Sports Illustrated.
Источник: Sports Illustrated Сообщить об ошибке
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Стив Нэш Шакил О'Нил
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