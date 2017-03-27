«Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс», уступая за три минуты до конца «-11»

«Сакраменто Кингз» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 98:97 в выездном матче НБА. После равного начала матча «Клипперс» начали отрываться и к заключительной четверти добились двузначного отрыва. Однако в концовке встречи «Кингз» удалось провести рывок — 13:1 — и вырвать победу благодаря точному броску центрового Уилли Коли-Стайна.Результативнее всех в этом матче сыграл центровой «Клипперс», который набрал 20 очков. На счету разыгрывающего «Кингз»19 баллов.