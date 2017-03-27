«Хьюстон» обыграл «Оклахома-Сити», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 137:125. «Рокетс» начали отрываться от соперников в первой четверти и к большому перерыву довели преимущество до 20 очков. В заключительной четверти «Тандер» удалось немного сократить отставание.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 13 передач и 11 подборов. «Хьюстону» по 24 очка принесли Тревор Ариза и Эрик Гордон. Джеймс Харден набрал 22 очка и отдал 12 передач.