Анциферов: «Автодор» выйдет на матч с УНИКСом как на последний бой

Главный тренер «Автодора»рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем Единой лиги ВТБ с УНИКСом.«В традициях «Автодора» – давать бой грандам. К сожалению, в нынешнем сезоне неровно идём по турнирной дистанции. На паркет «Баскет-холла» выйдем как на последний бой. Ребята здорово заряжены и прекрасно понимают, что матч в Казани – наш шанс на попадание в плей-офф Лиги ВТБ. Убеждён, самоотдача будет на самом высоком уровне. Все мы горим желанием одержать победу над УНИКСом. Немного удачи и везения – и всё у нас получится», – приводит слова Анциферова официальный сайт «Автодора».