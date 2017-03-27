Д. Батлер: Уэйд сказал, что вернётся, если я выведу «Чикаго» в плей-офф

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз»рассказал, чтопообещал ему вернуться в строй, если клуб пробьётся в плей-офф. Ранее Уэйд выбыл до конца сезона из-за травмы локтя.«Он так и сказал: „Выведи нас в плей-офф, тогда я смогу вернуться и сыграть“. Так что теперь это моя цель: выйти и стать киллером, который добудет для нас победы», — приводит слова Батлера Chicago Sun Times.На данный момент «Буллз» идут девятыми в Восточной конференции, имея на одно поражение больше, чем «Майами Хит», при равном числе побед.