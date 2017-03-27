Быков: мастерство отдельных игроков УНИКСа сказалось на результате

Капитан «Автодора»дал комментарий после поражения от УНИКСа (83:95) в Единой лиге ВТБ.«В первую очередь поздравляю соперников с заслуженной победой. У нас была большая пауза между матчами, что стало проблемой. Мы неплохо начали, но в дальнейшем действовали с перепадами в игре. Знаем, что УНИКС также испытывает серьёзное психологическое давление после серии поражений, а также трудности, связанные с участием в двух турнирах. Но сегодня каждая из команд решала свои задачи. На результате сказалось индивидуальное мастерство отдельных игроков УНИКСа.В чём причины того, что позволили хозяевам оторваться в счёте? Возможно, сыграл свою роль класс соперников, возможно, где-то мы приняли неверные решения, это игра. Но есть золотое правило, что если ты хочешь победить такую сильную команду, как УНИКС, то должен сохранять концентрацию на протяжении всей встречи. Кроме того, на мой взгляд, сегодня мы недорабатывали в защите и недостаточно хорошо двигали мяч. Плюс допустили ряд ошибок в защите и нападении, за которые нас наказал соперник», — цитирует Быкова сайт клуба.