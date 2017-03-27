УГМК, «Надежда», курское и московское «Динамо» — в полуфинале женской Суперлиги

27 марта определились все участники полуфинальной стадии чемпионата женской Суперлиги. В неё пробились екатеринбургский УГМК, оренбургская «Надежда», «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Курск).На стадии 1/4 финала УГМК в двух матчах переиграл новосибирское «Динамо». «Надежда» также в двух играх прошла в московский клуб МБА. Московское «Динамо» справилось с «Вологдой-Чевакатой», выиграв серию 2-1 благодаря победе на выезде в решающем матче. «Динамо» из Курска в двух матчах превзошло «Спарту энд К» из Видного.