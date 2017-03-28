Брайант: Леброн Джеймс заслужил право на отдых

Бывшая звезда НБАпрокомментировал пропуск игр форвардом «Кливленд Кавальерс»для того, чтобы отдохнуть.«Когда ты пропускаешь один матч, какой-то ребёнок лишается шанса увидеть любимого игрока. При этом Леброн так много сделал для игры, что заслужил своё право на отдых. Он так много сделал для развития игры и заслуживает того, чтобы спорные моменты мы решали в его пользу», — приводит слова Брайанта Slam.В последнее время НБА выражала беспокойство по поводу того, что звёзды пропускают отдельные матчи ради отдыха.