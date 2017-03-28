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Уэстбрук реализовал победный бросок в матче с «Далласом»
28 марта 2017, вторник. 09:26.
Баскетбол
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»
Расселл Уэстбрук
стал автором победного броска в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Даллас Маверикс» (92:91).
Уэстбрук провёл на паркете 36 минут, собрав коллекцию из 37 очков, 13 подборов, 10 результативных передач и 2 перехватов.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Оклахома-Сити Тандер
Расселл Уэстбрук
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