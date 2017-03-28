Уэстбрук: меня не волнует, что говорит Кьюбан

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук после матча с «Даллас Маверикс» (92:91) сказал, что не обращает внимание на слова владельца техасцев Марка Кьюбана.
«Была ли эта игра особенной для меня из-за Кьюбана? Нет, для меня все игры одинаковые. Я выхожу на паркет и сражаюсь. Я играю на высоком уровне, и то, что он говорит, не волнует меня. Он будет делать свою работу, а я собираюсь делать свою», – приводит слова Уэстбрука ESPN.
Напомним, ранее Кьюбан сказал, что не считает лидера «Тандер» претендентом на звание MVP в этом сезоне.