Кириленко: у Сербии и России равные шансы на проведение Евробаскета-2019

Президент РФСпрокомментировал информацию о том, что за проведение женского чемпионата Европы — 2019 будут бороться две страны – Россия и Сербия.«Получается, что Сербия – наш главный и единственный конкурент. Шансы обеих стран на проведение чемпионата Европы приблизительно равны. В нашу пользу говорит тот факт, что подобные турниры никогда не проводились в нашей стране. Главный «плюс» Сербии – она является действующим чемпионом Европы. Естественно, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы женский Евробаскет впервые состоялся в России», – приводит слова Кириленко официальный сайт РФС.