«Детройт» желает вывести из игры Реджи Джексона до конца сезона

Клуб НБА «Детройт Пистонс» подумывает о том, чтобы вывести из игры до конца сезона разыгрывающего, у которого проблемы с левым коленом. Об этом рассказал главный тренер команды Стен ван Ганди.«На самом деле мы думали об этом в течение длительного времени. В матче с «Нью-Йорком» он отыграл, пожалуй, лишь на 80% от своих возможностей. Когда выходишь на этот отрезок сезона, то усталость лишь усугубляет ситуацию. Он не чувствует боли, но просто не может делать те движения, которые хочет», — цитирует ван Ганди MLive.