Адам Сильвер: когда-нибудь женщина будет тренировать клуб НБА

Комиссионер НБАвыступает за увеличение количества женщин в структуре лиги.«В НБА определенно когда-то появится женщина, которая станет главным тренером одного из клубов. И я думаю, что могу дать своего рода гарантию, что это произойдёт раньше, чем позже. Нет никаких причин на то, чтобы представительница женского пола не смогла взять на себя подобные функции».Также функционер выступил за увеличение количества женщин в судейском корпусе.«Это моя цель — увеличить количество женщин среди судей. Мы постараемся значительно повысить существующую ныне цифру», — приводит слова Сильвера ESPN.