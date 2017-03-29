«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», Харден оформил трипл-дабл, у Карри 32 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 113:106 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча перевес «Уорриорз» достигал 22 очков, тогда как «Рокетс» ни разу не вели в счёте.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, на счету которого 32 очка и 10 подборов. Ещё 25 очков набрал Клэй Томпсон. В составе «Хьюстона» трипл-дабл оформил Джеймс Харден, заработавший 24 очка, 13 передач и 11 подборов. В активе Клинта Капелы 21 очко.
Эта победа стала для «Голден Стэйт» 8-й подряд.