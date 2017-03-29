Впервые в истории НБА два игрока совершили по 20 трипл-даблов за сезон

Защитник «Хьюстон Рокетс», набрав 24 очка, совершив 11 подборов и отдав 13 передач в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз», оформил 20-й трипл-дабл в сезоне. Таким образом, впервые в истории лиги сразу два игрока сумели одновременно совершить по 20 трипл-даблов в течение одного сезона. Кроме Хардена это удалось разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер», в активе которого уже 37 трипл-даблов в нынешнем регулярном чемпионате.Встреча завершилась домашним поражением «Хьюстона» со счётом 106:113.