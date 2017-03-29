«Вашингтон» впервые за 38 лет обеспечил себе первенство в дивизионе

«Вашингтон Уизардс» после победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» досрочно обеспечил себе первое место в Юго-восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата НБА. Команда завоевала подобный титул впервые с сезона-1978/79. Тогда организация носила название «Вашингтон Буллетс» и выступала в Атлантическом дивизионе в ранге действующего чемпиона лиги. В том сезоне «Вашингтон» снова вышел в финал плей-офф, но уступил в нём «Сиэтл Суперсоникс».Встреча завершилась выездной победой «Уизардс» со счётом 119:108.