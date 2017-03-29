Одом: наркотики уничтожили моё желание тренироваться

Бывший игрок НБАпризнал, что его карьеру испортило употребление наркотиков.«Наркотики уничтожили моё желание тренироваться и держать себя в форме», — приводит слова Одома Associated Press.Одом дважды становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и получил приз лучшему «шестому» игроку по итогам сезона-2010/11. В последний раз он выходил на площадку в сезоне-2013/14 в составе испанской «Басконии». В октябре 2015 года он был найден в бессознательном состоянии и впал в кому, что связывали с его злоупотреблением наркотиками.