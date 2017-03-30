Керр: Д'Антони заслужил приз лучшему тренеру года

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»считает, что лучшим тренером года в НБА надо признать наставника «Хьюстон Рокетс»«Думаю, философия Майка идеально сочетается с составом «Рокетс». То, в чём он наиболее хорош, даёт его игрокам уверенность и веру. Очевидно, что они проводят восхитительный сезон. Я полагаю, что трофей получит он. Он его заслужил», — приводит слова Керра ESPN.На данный момент «Рокетс» занимают третье место в Восточной конференции, в то время как «Уорриорз» возглавляют её.