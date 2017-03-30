Кириленко: обсудили с президентом Татарстана заявку на проведение ЧМ-2023

Глава Российской федерации баскетболарассказал о том, что Казань может стать одним из городов, которые примут чемпионат мира-2023. РФБ работает над заявкой на его проведение.«С президентом Татарстана мы обсуждали матчи сборной России, которые пройдут в Казани летом, а также потенциальную заявку нашей страны на чемпионат мира 2023 года. Мы бы хотели принять этот турнир, но пока это всё в стадии разработки.Мы надеемся, что больше мероприятий мы будем привозить в Казань. Хочу, чтобы всё вышло с чемпионатом мира. После Олимпиады в Сочи и предстоящего чемпионата мира по футболу принять баскетбольный турнир было бы очень круто.Пока мы работаем только над заявкой. Это долгий процесс, требующий согласования с правительством. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все города были готовы», — цитирует Кириленко «Спорт как есть».