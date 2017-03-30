Трипл-дабл Уэстбрука с 57 очками помог «ОКС» в овертайме одолеть «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде нанёс поражение «Орландо Мэджик» со счётом 114:106.Первая половина встречи завершилась победой хозяев с перевесом в 5 очков. После перерыва они упрочили лидерство, но сумели удержать его до финальной сирены. «Тандер» сократили отставание в заключительной четверти, а в концовке матчаточным трёхочковым броском перевёл игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка осталась за «Тандер», которые выиграли, благодаря великолепной игре своего лидера.Самым результативным игроком встречи стал Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 57 очков, 13 подборов и 11 передач В составе «Орландо» лучшим оказался— 24 очка.