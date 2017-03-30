59 очков Дэвиса и Казинса на двоих помогли «Нью-Орлеану» победить «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 121:118.«Пеликанс» вели в счёте большую часть встречи, а их перевес в первой половине матча достигал 14 очков. После перерыва «Маверикс» сократили отставание, а в заключительном периоде даже восстановили равновесие, но вскоре вновь отпустили соперников в отрыв, ставший для «Нью-Орлеана» победным.Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Пеликанс»(30 очков и 13 подборов) и(29+16). Среди игроков «Далласа» лучшим оказался— 23 очка.