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175 лет назад 2016
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Дрэймонд Грин: я не чувствовал, что «Сан-Антонио» доминирует над «Голден Стэйт»

30 марта 2017, четверг. 12:41. Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (110:98).

«Когда мы проигрывали 22 очка, я сказал кому-то на скамейке: «Понимаю, что это прозвучит безумно, но мне не кажется, что «Сан-Антонио» доминирует над нами». Где-то мы допустили потерю, где-то пропустили подбор в нападении. Так что я не чувствовал, что они доминируют. Не поймите меня неправильно. Они действительно уничтожили нас в первой четверти, но у меня не было чувства, что эту игру невозможно спасти», – приводит слова Грина ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Дрэймонд Грин
Новости. Баскетбол
30 марта 2017, четверг
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