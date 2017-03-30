Дрэймонд Грин: я не чувствовал, что «Сан-Антонио» доминирует над «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»прокомментировал победу в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (110:98).«Когда мы проигрывали 22 очка, я сказал кому-то на скамейке: «Понимаю, что это прозвучит безумно, но мне не кажется, что «Сан-Антонио» доминирует над нами». Где-то мы допустили потерю, где-то пропустили подбор в нападении. Так что я не чувствовал, что они доминируют. Не поймите меня неправильно. Они действительно уничтожили нас в первой четверти, но у меня не было чувства, что эту игру невозможно спасти», – приводит слова Грина ESPN.