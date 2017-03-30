Уэстбрук: могу гордиться своим трипл-даблом, но главное – это победы команды

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал своё выступление в матче с «Орландо Мэджик» (114:106 ОТ).«Все знают, что я к каждому матчу подхожу с полной ответственностью, ведь я не воспринимаю их как что-то само собой разумеющееся. Но очень приятно добиваться подобных результатов. Я могу гордиться этим выступлением, но мы должны думать о следующей игре, ведь нам нужно побеждать.Если честно, в колледже я не думал, что буду играть на таком высоком уровне. Более того, я и мечтать о подобном не мог. Но самое главное для меня – победы команды», – приводит слова Уэстбрука ESPN.