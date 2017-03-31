«Дарушшафака» в овертайме обыграла «Бамберг», Уонамэйкер набрал 30 очков

«Дарушшафака» в гостях сумела обыграть «Бамберг», тем самым сохранив шансы на попадание в плей-офф. Матч для турецкого клуба сложился непросто. После первой половины встречи подопечные Блатта уступали хозяевам 11 очков.Начиная с третьей четверти стамбульская команда начала сокращать отставание в счёте, а точная трёхочковая попытка Люка Харангоди за 24 секунды до завершения четвёртой десятиминутки перевела игру в овертайм — 84:84.В дополнительные 5 минут встречи почти все очки «Дарушшафаки» были набраны дуэтом Уонамэйкер—Клайберн. В итоге гости сумели одержать верх — 99:97.Самым результативным игроком встречи стал уже упомянутый, набравший 30 очков, также в составе «Дарушшафаки» выделялся, записавший в свой актив 26 баллов.