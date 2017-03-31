Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В «Чикаго» готовы начать перестройку в случае выгодного предложения по Батлеру

31 марта 2017, пятница. 00:55. Баскетбол
Руководство «Чикаго Буллз» готово рассматривать предложения по обмену лидера коллектива — Джимми Батлера, об этом сообщает известный инсайдер и корреспондент Chicago Tribune Кей Си Джонсон.

По его словам, в случае выгодного варианта в Иллинойсе могут принять решение о расставании с Батлером и старте полной перестройки команды. При этом от решения по Батлеру во многом будет зависеть будущее в «Чикаго» Дуэйна Уэйда, который имеет опцию игрока на следующий сезон.

Также Джонсон отмечает, что по его информации, невзирая на неудачный минувший чемпионат и риск остаться вне зоны плей-офф в этом сезоне, главный тренер «Чикаго» Фред Хойберг останется в команде и на следующий год.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Буллз Джимми Батлер Дуэйн Уэйд Фред Хойберг
Новости. Баскетбол
31 марта 2017, пятница
00:55 В «Чикаго» готовы начать перестройку в случае выгодного предложения по Батлеру
00:00 «Дарушшафака» в овертайме обыграла «Бамберг», Уонамэйкер набрал 30 очков
30 марта 2017, четверг
23:49 15 очков Томича помогли «Барселоне» победить «Маккаби»
23:16 «Индиана» подтвердила переход Л. Стивенсона
22:48 Хезонья не намерен принимать участие в Евробаскете
21:52 «Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», несмотря на дабл-дабл Спанулиса
21:37 ВЭФ обыграл «Парму», Ричард набрал 18 очков
19:43 Энтони: я принимаю новую роль в «Нью-Йорке»
18:45 Дюрант: есть всего пять игроков, чей отдых всех беспокоит
18:14 Богачёв: Казань готова провести чемпионат мира—2023 совместно с Москвой
17:10 Кириленко: Москва, Казань и Санкт-Петербург заинтересованы в принятии ЧМ-2023
16:38 Джордж: не терпится вновь увидеть Стивенсона в майке «Индианы»
15:53 Итудис: «Панатинаикос» набирает обороты перед плей-офф
15:25 Хайнс: игра де Коло в минувшем «Финале четырёх» была одной из лучших в истории
15:03 Трофей Николая Семашко начнёт турне по городам Европы 2 апреля
14:48 Евролига представила ролик о Нандо де Коло
14:15 Уэстбрук: могу гордиться своим трипл-даблом, но главное – это победы команды
13:39 Джей Ар Смит: не могу успокоиться из-за ситуации с моей дочерью
13:06 Вучевич: Уэстбрук ведёт «Оклахома-Сити» за собой в каждом матче
12:41 Дрэймонд Грин: я не чувствовал, что «Сан-Антонио» доминирует над «Голден Стэйт»
12:30 Порзингис: думал, что «Нью-Йорк» сможет выйти в плей-офф
12:17 Керр: игроки «Сан-Антонио» не смогли хорошо защищаться на протяжении всего матча
11:35 Винс Картер обошёл Рэя Аллена по количеству очков за карьеру
11:17 Фрэнк Вогел хочет пригласить Дэвида Уэста в тренерский штаб «Орландо»
10:53 Трёхочковый Уэстбрука и данк Хезоньи – в топ-10 дня в НБА
10:45 Ирвинг: не могу позволить себе довольствоваться только одним титулом
10:07 Кармело Энтони: «Нью-Йорк» показывал хороший баскетбол только в начале сезона
09:44 Уэстбрук перевёл игру в овертайм, реализовав трёхочковый бросок
09:36 Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостона», набравшим 2000 очков за сезон
08:51 41 очко Уолла не спасло «Вашингтон» от поражения в игре с «Клипперс»
08:00 «Юта» разгромила «Сакраменто» "+30", Маклемор набрал 22 очка, Хэйворд — 20
07:29 «Голден Стэйт» выиграл у «Сан-Антонио», Карри набрал 29 очков, Леонард — 19
06:49 «Мемфис» выиграл у «Индианы», Конли набрал 36 очков, Джордж — 22
06:48 «Милуоки» на выезде оказался сильнее «Бостона», Томас набрал 32 очка
05:47 Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле
05:40 59 очков Дэвиса и Казинса на двоих помогли «Нью-Орлеану» победить «Даллас»
05:03 28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от домашнего поражения «Шарлотт»
04:52 Трипл-дабл Уэстбрука с 57 очками помог «ОКС» в овертайме одолеть «Орландо»
04:51 «Майами» разгромил «Нью-Йорк» "+17", Драгич и Порзингис набрали по 20 очков
04:36 «Атланта» увезла победу из Филадельфии, Холмс набрал 25 очков, Ховард — 22
02:15 Зубков «пародирует» Айверсона — в подборке смешных моментов недели Лиги ВТБ
01:32 «Вид сверху» представил сюжет о визите Роулэнда в редакцию «Чемпионата»
00:30 Кириленко: обсудили с президентом Татарстана заявку на проведение ЧМ-2023
00:07 Керр: Д'Антони заслужил приз лучшему тренеру года
29 марта 2017, среда
23:40 Кириленко: постоянные победы ЦСКА — это данность, я не вижу в них проблемы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+