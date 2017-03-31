«Кливленд» уступил в Чикаго, Миротич набрал 28 очков, Джеймс — 26

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Чикаго Буллз» со счётом 93:99.Первая половина встречи завершилась с перевесом «Кливленда» в 9 очков. Решающей стала третья четверть, которую гости провалили, позволив «Чикаго» перехватить инициативу. В заключительном периоде исправить ситуацию действующим чемпионам не удалось.Самым результативным игроком матча стал, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Лидер «Кливленда»записал на свой счёт 26 очков и 10 подборов.