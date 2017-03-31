«Портленд» одолел «Хьюстон», Лиллард набрал 31 очко, Харден — 30

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете выиграл у «Хьюстон Рокетс» со счётом 117:107.Хозяева ушли в отрыв во второй четверти и лидировали в счёте большую часть встречи. В заключительном периоде «Рокетс» удалось выравнять игру и восстановить равновесие, но при счёте 105:105 гости позволили «Портленду» набрать 8 очков подряд. Этот отрыв стал для хозяев победным.Самым результативным игроком матча стал, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 передач. В составе «Рокетс» лучшим с 30 очками оказался